Un Manifest Solarpunk (Français)

Solarpunk Traduit par Matthieu C. autres langues

Beaucoup ont écrit à propos du Solarpunk durant les dernières décennies et en particulier depuis

2014, pourtant le genre n’est pas encore clairement défini.

Ce Manifeste Solarpunk est une réadaptation créative des idées écrites par de nombreuses

personnes sur le Solarpunk. Ces idées peuvent être principalement retrouvées dans Solarpunk: a

reference guide lisible ici et dans Solarpunk: Notes towards a Manifesto par Adam Flynn, qui peut

être lu ici.

Un Manifeste Solarpunk

Le Solarpunk est un mouvement qui englobe fiction spéculative, art, mode et activisme. Il cherche à

répondre et à incarner la question “à quoi ressemble une civilisation durable et comment peut-on y

parvenir ?”

Les esthétiques du Solarpunk mêlent le pratique à l’esthétique, le bien conçu au vert et luxuriant, le

brillant et coloré au terreux et solide.

Le Solarpunk peut être utopique, simplement optimiste ou même s’intéresser aux luttes vers un

monde meilleur, mais jamais être dystopique. Alors que notre monde devient de plus en plus

tumultueux, nous avons besoin de solutions, pas de simples avertissements.

Des solutions pour prospérer sans combustibles fossiles, pour gérer équitablement la véritable pénurie et partager l’abondance au lieu d’alimenter une fausse pénurie et une fausse abondance. Être bons les uns avec les autres et avec la planète que nous partageons.

Le Solarpunk est à la fois une vision du futur, une provocation réfléchie, une manière de vivre et un ensemble de propositions pour y parvenir.

Nous sommes solarpunks parce que l’optimisme nous a été volé et que nous cherchons à le récupérer. Nous sommes solarpunks parce que les seules autres options sont le déni et le désespoir. L’essence du Solarpunk est une vision de l’avenir qui incarne le meilleur de ce que l’humanité peut accomplir : un monde post-pénurie, post-hiérarchie, post-capitalisme où l’humanité se considère comme une partie de la nature et où les énergies propres remplacent les combustibles fossiles. Le “punk” de Solarpunk désigne la rébellion, la contre-culture, le post-capitalisme, le décolonialisme et l’enthousiasme. Il s’agit d’aller dans une autre direction que la conventionnelle, qui est de plus en plus alarmante. Le Solarpunk est un mouvement autant qu’un genre : il s’agit non seulement des histoires, mais aussi de la manière de les rendre réelles. Le Solarpunk embrasse diverses tactiques : il n’y a pas une manière unique d’être solarpunk. À la place, diverses communautés de par le monde en ont adopté le nom et les idées et ont bâti des petites niches de révolutions autonomes. Le Solarpunk fournit une nouvelle perspective précieuse, un paradigme et un vocabulaire avec lesquels nous pouvons décrire un futur possible. Au lieu d’embrasser le rétrofuturisme, le Solarpunk se tourne entièrement vers l’avenir. Pas un futur alternatif, mais un futur possible. Notre futurisme n’est pas nihiliste comme le Cyberpunk et évite les tendances potentiellement quasi-réactionnaires du Steampunk : il traite d’ingéniosité, de générativité, d’indépendance et de communauté. Le Solarpunk met l’accent sur la durabilité environnementale et la justice sociale. Le Solarpunk cherche à trouver des façons de rendre la vie plus belle pour nous maintenant, mais aussi pour les générations qui vont nous succéder. Notre avenir suppose la réutilisation de ce que nous possédons déjà et, si nécessaire, sa transformation pour lui donner une autre utilisation. Imaginez les “villes intelligentes” être abandonnées à la faveur d’une citoyenneté intelligente. Le Solarpunk reconnait l’influence historique que la politique et la science-fiction ont eu l’une sur l’autre. Le Solarpunk reconnait la science-fiction non seulement comme un divertissement mais aussi comme une forme d’activisme. Le Solarpunk veut contrer les scénarios d’une terre mourante, d’un insurmontable fossé entre riches et pauvres, et d’une société contrôlée par les corporations. Pas dans des centaines d’années, mais maintenant. Le Solarpunk c’est la culture maker de la jeunesse, c’est des réseaux et solutions énergétiques locaux, c’est des façons de créer des systèmes autonomes qui fonctionnent. C’est un amour du monde. La culture Solarpunk inclut toutes les cultures, religions, aptitudes, sexes, genres et identités sexuelles. Le Solarpunk est l’idée d’une humanité qui atteindrait une évolution sociale qui n’embrasserait pas seulement une simple tolérance, mais également une compassion et une acceptation plus complètes. Les esthétiques visuelles du Solarpunk sont ouvertes et évolutives. En l’état, c’est un mashup de : L’âge de la voile et le mythe de la Frontière des années 1800 (mais avec plus de bicyclettes) La réutilisation créative d’infrastructures existantes (parfois post-apocalyptiques, parfois contemporaines-étranges) Une technologie appropriée L’Art Nouveau Hayao Miyazaki Des innovations dans le style Jugaad provenant du monde non-Occidental Des back-ends des techniques de pointe avec des résultats simples et élégants Le Solarpunk se passe dans un futur bâti en suivant les principes du nouvel urbanisme ou du nouveau piétonnisme ainsi que de la durabilité environnementale. Le Solarpunk conçoit un environnement construit adapté de manière créative pour tirer parti de l’énergie solaire en utilisant, entre autres, différentes technologies. L’objectif est de promouvoir l’autosuffisance et la vie dans les limites naturelles. Dans le Solarpunk, nous avons réussi à faire machine arrière juste à temps pour arrêter la lente destruction de notre planète. Nous avons appris à utiliser la science avec sagesse, pour l’amélioration de notre condition de vie en tant que partie de notre planète. Nous ne sommes plus des chef•fe•s suprêmes. Nous sommes des soigneur•se•s. Nous sommes des jardinier•ère•s. Le Solarpunk : est diversifié a de la place pour que spiritualité et science puissent coexister est beau peut arriver. Maintenant.

La Communauté Solarpunk

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International